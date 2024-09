Antes de morrer, Fábio Arruda criticou reality shows em entrevista

O consultor de etiqueta Fábio Arruda, encontrado morto em seu apartamento no último sábado (7), chegou a criticar os reality shows em uma entrevista recente, ao “Programa da Maravilha”, de Mara Maravilha, em julho, mesmo tendo participado de duas edições do programa “A Fazenda”.

“Quando a gente participa de um reality show e tem a possibilidade de ver a nossa voz e a nossa mensagem ampliadas e gerando uma mensagem positiva, é isso que vale a pena. Claro que há bunda para cima, peito para fora, tem briga, mas não pode ser isso a essência de um programa. A gente pode e deve colocar conteúdo no planeta”, disse ele.

“Grito e palavrão não são comigo. Na primeira temporada de A Fazenda, convivi com o Theo Becker. Na outra edição, com a (Ana Paula) Minerato”, acrescentou ainda.

Fábio esteve na primeira edição de “A Fazenda”, em 2009, e na nona edição, em 2017. Como apresentador, comandou a versão brasileira do reality "The Bachelor ", na Rede TV, em que 30 mulheres disputavam o amor de um homem solteiro. O consultor de etiqueta morreu aos 54 anos, dias após passar por um procedimento de cateterismo. Ele já foi encontrado sem vida no apartamento onde morava.