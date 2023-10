Anne Lottermann homenageia marido falecido há seis anos: 'agora consigo falar sem chorar'

Nesta sexta-feira (27), a jornalista e apresentadora Anne Lottermann, de 40 anos, falou sobre os seis anos da morte do marido, o publicitário Flávio Machado, em decorrência de um câncer. Através do Instagram, ela compartilhou sua experiência com o luto.

Conhecida por apresentar a previsão do tempo no Jornal Nacional e posteriormente por acompanhar Faustão em seus programas na Band, Anne declarou que somente agora consegue falar da morte do marido sem chorar.

Flávio Machado morreu em outubro de 2017, aos 41 anos, após sete meses de tratamento de um câncer raro no peritônio. Ele foi casado com a jornalista por 12 anos e o casal teve dois filhos: Léo, de 6 anos, e Gael, de 8 anos.

No Instagram, Anne comentou sobre seu processo de luto e deu conselhos aos seguidores. "Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro: essa dor, esse buraco não vai sumir, ele não vai desaparecer da sua vida. E você vai ter que conviver com ele para o resto da sua vida. Mas o que é legal, e com o tempo você vai perceber, é que tudo que está vivendo, e precisa viver, tudo que está em volta daquele buraco se transforma em algo tão grande que vai percebendo com o tempo que tudo aquilo ali que está em volta do buraco faz a vida valer a pena, faz a vida fazer sentido", declarou.

"Então, se você está passando nesse momento por um processo de luto, viva. Viva e se permita olhar de vez em quando para esse buraco. Mas não desista de viver com alegria, né, Leleco? E percebendo nos momentos simples da vida que e a vida vale a pena ser vivida sempre", finalizou.

