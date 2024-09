Ana Clara desabafa sobre diagnóstico de doença autoimune: 'Me incomodava'

A ex-BBB e agora apresentadora Ana Clara Lima desabafou nas redes sociais sobre o diagnóstico que recebeu de psoríase. Ela descobriu há três anos a doença autoimune, que a deixava com lesões avermelhadas e descamadas na pele.

Ana Clara ainda relatou que medicamentos como pomadas não funcionaram com ela, e ela teve que partir para um tratamento com injeções. “A psoríase se manifesta em mim com pequenas lesões. Fiz esse tratamento porque tinha tantas lesões pelo corpo… Parecia que eu estava com catapora”, disse ela nas redes sociais.

“Hoje, percebo que qualquer coisa que estresse em excesso o meu organismo, a psoríase volta. Depois que fiz esse tratamento que falei, minha doença se estabilizou completamente”, contou ainda a apresentadora.

Ana Clara também disse que psoríase mexeu com sua autoestima. “Tirava foto e me incomodava, as roupas que usava me incomodavam, as lesões. Nossa vida é se estressar. Tenho buscado cada vez mais coisas que trazem o equilíbrio. A chave é você perceber os sinais. Passei anos da minha vida sem entender os sinais do meu próprio corpo - até eles começarem a ficar esfregados na minha cara”.

Ana Clara ganhou fama nacional até participar do “BBB 18”. Ela não venceu o reality show, mas foi contratada pela Globo. Atualmente, ela apresenta o programa diário da emissora “Estrela da Casa”.