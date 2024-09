Cantora Joana aparece em foto rara ao lado da mulher

A cantora Joana apareceu nas redes sociais em uma foto rara ao lado da companheira, a cantora católica Karen Keldani, 22 anos mais nova que a artista. A própria Karen publicou a foto no Instagram. As duas prestigiaram o lançamento do livro "Cazuza: meu lance é poesia", que aconteceu segunda-feira (2), no Rio de Janeiro

Joana já havia falado sobre o relacionamento em entrevista ao podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro. Na ocasião, Mallandro chegou a revelar que Karen estava nos bastidores do estúdio.

“Gosto de casar, de ficar junto. Isso é tão importante, dá um equilíbrio na vida da gente. Claro que a gente tem que encontrar a pessoa certa. E a vida inteira a gente tenta encontrar a pessoa certa. Às vezes a pessoa chega nos 45 minutos do segundo tempo. E acho que chegou na minha vida. Acredito muito no encontro de almas”, disse ela no podcast.

Veja também Zoeira Yasmin Brunet diz que não reataria com Gabriel Medina: 'Impossível' Zoeira Iza teria feito série de exigências para reatar com Yuri Lima, diz colunista

“Todas às vezes que tive pessoas na minha vida, sempre teve primeiro essa relação da conquista, através do conhecimento, de saber se realmente aquela pessoa seria importante na minha vida como companheiro ou companheira. Não adianta você investir por uma coisa de sedução. Nunca fui muito disso. Sempre investi muito nessa relação mais próxima e na longevidade de uma relação. Estamos juntas há cinco anos. Gosto dessa coisa de ficar junto, de cuidar. Tanto que tive três relações longas. Uma foi três, outra fiquei 17,e agora estou 5”, disse ainda, dando detalhes do namoro.