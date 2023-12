Amaury Lorenzo é ameaçado de morte após ganhar prêmio que disputava no 'Melhores do Ano'

O ator Amaury Lorenzo revelou ter recebido ameaças, inclusive de morte, após ganhar o prêmio de "Ator Revelação" no Melhores do Ano do "Domingão com Huck". O intérprete de Ramiro em "Terra e Paixão" disputava o troféu com o colega de elenco Diego Martins e com Clara Moneke, de "Vai na Fé".

Lorenzo revelou o caso em suas redes sociais, e as desativou logo em seguida. "Amigos e amigas, não precisa disso. Estou recebendo ameaças, uma de morte. Ameaças de fãs de outra artista. Triste. Bem triste. Que Deus possa iluminar vocês", disse ele pelos stories do Instagram.

Segundo o portal Notícias da TV, o ator disse ter recebido as mensagens de ódio nesta segunda-feira (11), depois das gravações nos estúdios da Globo. A premiação ainda não foi ao ar, mas o resultado acabou vazando.

Clara era considerada a principal favorita da categoria, depois de seu sucesso na última novela das 19 horas. Ainda conforme o Notícias da TV, o anúncio da vitória do ator teria sido uma surpresa nos bastidores da emissora, e alguns internautas sugeriram que as ameaças apontadas por Lorenzo teriam partido de fãs da atriz.

Veja também

Clara defende Amaury e pede fim dos ataques

Moneke, por sua vez, se pronunciou no X (antigo Twitter) e saiu em defesa do artista.

"Acordei agora com uma enxurrada de mensagens que me apavoraram. Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu", escreveu Clara.

"As pessoas que estão ameaçando-o não são meus fãs, são criminosos. Peço que cessem agora essa onda de ódio contra uma pessoa que só merece respeito pelo trabalho incrível que vem fazendo", disse.