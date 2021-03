Agnaldo Timóteo é intubado após complicações da Covid-19

O cantor Agnaldo Timóteo, que está internado com Covid-19 desde o último dia 17, foi intubado devido a complicações da doença na manhã deste sábado (27). Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro.

Ele permanece em estado grave. O quadro de saúde, no entanto, apresentou discretas melhoras, segundo informações de familiares.

De acordo com a família do artista de 84 anos, pelo fato de a Covid-19 ser uma doença com altos e baixos, a intubação se fez necessária de modo a desacelerar a evolução da infecção em Agnaldo. A decisão foi considerada uma medida de segurança.

Cantor já havia sido vacinado

Agnaldo já havia sido vacinado contra a Covid-19, inclusive com as duas doses do imunizante. Quando ele foi internado, os médicos afirmaram para os parentes que ele provavelmente foi infectado no intervalo entre as doses.