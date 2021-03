Cantor Agnaldo Timóteo é internado com Covid-19 em UTI no Rio de Janeiro

Aos 84 anos, o cantor e compositor Agnaldo Timóteo foi internado com Covid-19 no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17). O artista está na UTI em estado grave, porém estável, segundo a unidade de saúde. Ele não precisou de intubação.

Agnaldo já se vacinou contra a doença. Ele tomou a segunda dose, inclusive, na segunda-feira (15). Conforme o G1 RJ, os médicos acreditam que ele tenha sido infectado no intervalo entre as doses.

O cantor foi ao hospital ainda na noite de terça-feira, reclamando de falta de ar. Uma tomografia apontou "acometimento de médio a grave" dos pulmões do mineiro. Ele foi medicado e colocado em isolamento.

Timotinho Silva, sobrinho de Timóteo, agradeceu as orações por meio das redes sociais. "Uma imensa corrente de fé está sendo formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde. A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para a Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo", comentou.