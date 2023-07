Agatha está viva na novela 'Terra e Paixão'? Entenda segredo da personagem na trama

Nada de finada! Os indícios de que Agatha (Bianca Bin) está viva devem movimentar os próximos capítulos de Terra e Paixão. Em diversas cenas, já ficou provado que a mãe de Caio (Cauã Reymond) não só não morreu no seu parto, como fugiu e está longe de ser a amada perfeita do imaginário de Antônio (Tony Ramos). Nos próximos capítulos, os rastros dela, como o CPF ativo, devem vir à tona.

O delegado Marino (Leandro Lima) já vem investigando o caso Agatha após o caixão dela ser descoberto vazio durante a exumação e, na sequência, não haver atestado de óbito e registro no hospital da fictícia Nova Primavera, onde se passa a trama. O mistério, então, ganha novas pistas na sequência. Em conversa com o advogado Rodrigo (Maicon Rodrigues), Caio aumenta ainda mais as esperanças em reencontrar a mãe viva e entender o porquê do sumiço.

A cena está prevista para ir ao ar no próximo dia 18 de julho, uma terça-feira. Neste dia, será visto Caio incrédulo após diálogo com Marino, que informa que Agatha pode estar viva. Na sequência, em conversa com Rodrigo, o agricultor descobre que a sua situação na partilha pela herança que pertencia à mãe ficará mais complicada, pois não existem provas de que ela de fato morreu. Também será revelado que o advogado contratou um investigador em busca do paradeiro da mulher.

"Hoje em dia está mais fácil investigar. Não há transação econômica que não seja registrada em computador. Uma pessoa comum não tem acesso, mas um escritório de investigação consegue entrar até em sites protegidos. (...) Todos nós temos um CPF, não é?" dirá Rodrigo.

O advogado revelará que o documento de Agatha foi utilizado nos últimos anos em transações bancárias e compras pela internet. "Há grandes chances de sua mãe estar viva". A descoberta deixará Caio ainda mais ressabiado.

Agatha foi o primeiro paixão de Antônio, e até hoje é vista com maus olhos pela atual esposa dele, Irene (Glória Pires). Até antes da exumação do caixão da mulher, o empresário do agronegócio culpava Caio pela morte do grande amor de sua vida. Acreditava-se que ela tinha morrido no parto do primogênito dos La Selva.

MAIS VIVA DO QUE NUNCA

Acontece que, ao contrário do imaginário de Antônio e Caio, Agatha não tinha nada de santa. O tema já foi tratado por Angelina (Inez Viana), empregada de anos da casa dos La Selva e que conhece segredos da família, e por Cândida (Susana Vieira), dona do bordel da cidade.

A cafetina, já no leito de morte, chamou Antônio para contar o grande segredo envolvendo Agatha, mas acabou partindo antes de revelar a verdade sobre o grande amor da vida do empresário.

O segredo da mulher envolve Jonatas (Paulo Lessa), que rivaliza com Caio o amor de Aline (Bárbara Reis). Os dois agricultores são na verdade irmãos por parte de mãe. No passado, Agatha teve um caso com Gentil (Flávio Bauraqui) e engravidou.

Foi Cândida quem escondeu a jovem moça gestante. Após o parto, Agatha soube de que sua próxima gravidez seria de risco, e que poderia levá-la à morte. Tempos depois, ela engravidou de Antônio, e decidiu levar até o fim apesar do aviso.

Com o nascimento de Caio, ela forjou a própria morte e sumiu no mundo, sem deixar rastros - até o momento. A expectativa é de que Agatha seja reencontrada e retorne à cidade de Nova Primavera por volta do capítulo 100.