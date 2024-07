Afastado do cinema por demência, Bruce Willis aparece em foto rara ao lado de novo genro

Bruce Willis, de 69 anos, apareceu em um raro registro ao lado do genro, o músico Justin Acee, em publicação compartilhada por Tallulah Willis, filha do ator com Demi Moore, neste sábado (27).

"Essa foto é como um raio de sol em um dia chuvoso para mim", escreveu Tallulah na legenda da foto.

Fãs do astro ficaram felizes com o clique. "Isto fez o meu dia tão feliz por ver uma foto tão linda do teu pai e do teu amor! Que querido da tua parte partilhar conosco! Bruce é um tesouro nacional e para nós fãs que o amamos, isto traz alegria", comentou uma seguidora.

"Obrigado por compartilhar. Você não sabe o quanto minha alma se alegra cada vez que há notícias sobre ele. Um abraço. E eu te entendo. Papai também está na mesma situação", disse outra fã de Bruce na postagem.

Na publicação anterior, quatro dias antes, Tallulah apareceu com o novo namorado e Demi Moore, que aparentemente também passa o fim de semana com a família. Ela escreveu: "Essa foto é muito especial para mim."

Diagnóstico de afasia

O ator foi diagnosticado, em março de 2022, com afasia, um distúrbio que afeta a capacidade de se comunicar. Desde então, ele segue afastado da mídia e da carreira. Um ano depois, a família divulgou que Bruce recebeu outro diagnóstico, o de uma demência frontotemporal.

A atual esposa de Bruce, Emma Hemming, fala com frequência sobre a condição dele. Recentemente, também no Instagram, ela deixou uma mensagem que o próprio ator teria gostado de dar aos fãs.

"Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês", escreveu Hemming.