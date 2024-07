CAPTEI: Celebridade e Emoção - Luciana Borges celebra 50 anos e recebe atração surpresa

Na sexta-feira, 26, o La Casa Lounge foi o lugar de uma noite memorável mesmo para Luciana Fialho Borges que celebrou seus 50 anos. Com o tema “Lu / 50”, a festa foi uma verdadeira homenagem à vida, com muita gratidão e alegria.

Legenda: Augusto, Luciana, Clara e João Pedro Borges Foto: LC Moreira

Vestida de Lino Villaventura, Luciana não apenas comemorou seu jubileu, como também marcou a maioridade de sua filha Maria Clara, que completou 18 anos no mesmo dia (mas, comemorou um dia antes).

Legenda: Decoração de Alexia Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração de Alexia Tavares Foto: LC Moreira

A celebração reuniu familiares e muitos amigos e amigas de uma vida, todos cuidadosamente convidados e recebidos pela aniversariante que desejava que o ambiente se assemelhasse ao próprio lar, proporcionando uma sensação de intimidade e aconchego. Alexia Tavares assinou a decoração.

Legenda: Celebre! Foto: LC Moreira

A festa estava sem ressalvas. Celebre! No comando, claro!

Legenda: Juliana Barreto Foto: LC Moreira

Animando quem já é animado: Juliana Barreto, Balanço Social e Luis Marcelo e Gabriel.

Legenda: Bloquinho da Lu Foto: LC Moreira

Uma pausa para homenagens e lágrimas: as amigas de Luciana entraram com um carrinho em formato de trio elétricom e camisas do Bloquinho da Lu cantando uma paródia de uma música.

Legenda: Bloquinho da Lu Foto: LC Moreira

Muitas declarações de afetos!

Legenda: Surpresa Foto: LC Moreira

E, na hora dos parabéns o bolo veio com a cereja: um presente impactante do marido, Augusto Borges, Eliane do Forró entrou cantando os parabéns, realizando o sonho da aniversariante. A emoção e a felicidade eram palpáveis, deixando Luciana radiante e grata pela celebração.

Legenda: Eliane, Luciana e Augusto Borges Foto: LC Moreira

Para fechar a noite, DJ Romulo Brava manteve a energia até o último momento, garantindo que a festa terminasse em alto astral.

Legenda: DJ Rômulo Brava Foto: LC Moreira

A celebração dos 50 anos de Luciana Fialho Borges foi um testemunho não só de sua jornada de vida, marcada pela gratidão, mas também do amor e carinho que ela compartilha com sua família e amigos.

Legenda: Luciana Borges Foto: LC Moreira

Dito isso,

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Augusto Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Clara, Luciana e João Pedro Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto, Luciana, João Pedro e Clara Borges e Thales Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Bezerra e João Pedro Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Clara Borges e Thales Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges, Miriam, Silvana e Míriam Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Luciana Borges, Silvana Fialho e Geraldo Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Fialho e Naiana Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Família Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Ventura, Miriam e Fernando Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Bira e Cláudia Borges Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro e Michelle Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle e Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Georgia Fontes Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto e Debora Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Ribeiro, Vanessa Porto, Giuliane e Diácomo Aguilar Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart, Martinha Assunção e Anazélia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia e Aristênio Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia e Luiz Carlos Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lara e João Victor Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Fialho e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo e Camila Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Fiúza e Nicole Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Chico e Marina Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Clara Boges e Lara Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carapeba e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Melania e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Vicente Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Marina, Leo, Lara e Mariana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Claudina Diniz, Danielle Barreira e Harley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: André Holanda e Lina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Manu Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Fialho, Luciana Borges e André Lustosa Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Luciana Borges, Marília e Maurício Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Paola e João Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sarah Brandão, Érika e Rodrigo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Brito, Wládia Soares, Daniela e Eduardo Gaspar Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Luciana Borges, Georgia e Luciano Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Luciana Borges, Rachel e Paulo Régis Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Ticiana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Nisabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lara, Luciana Borges e Sarah Damasceno Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Luciana Borges e Padre Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Luciana Borges, Cínthia e Nelson Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Soares, Cleide Macedo, Sarah e João Damasceno Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Araújo, Luciana Fialho e Dilson Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Dayane e Rodrigo Lobato Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana borges e Marília Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Duda e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Léa e Raul Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen e Ariston Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Passos e Fernanda Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Ibiapina e Camile Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Germano e Rafaela Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Gislaine e Douglas Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana e Roger Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e João Damasceno Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Nogueira e Mariana Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Marítza Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Brito, Wládia Soares, Daniela e Eduardo Gaspar Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Érick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Ana Paula Daud e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel e Orlando Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe, Luciana Borges e Duda Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Peninha e Vandira Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila e Adriano Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carapeba e Padre Fabrício Foto: LC Moreira

Legenda: George Lima e Joaquim Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Érick Vasconcelos, Leo Albuquerque, Chico e Paulo Vale e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Teixeira, Gustavo Porto e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa e Osvaldo Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Machado e João Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Marília Targino, Camila Benevides, Karla Marques e Igor Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Augusto Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Luíz Carlos e Miyrella Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza e Jorge Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Fernando Crisóstomo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cláudia e Rômulo Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Melania Rodrigues, Leila Rola e Rafaela Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Rafael Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Albuquerque, Nicole Bezerra e Clara Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Lorenço Rola e Joana Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Louise e Gislaine Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Camila Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Padre Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges e Silvana Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Bloquinho da Lu Foto: LC Moreira

Legenda: Bloquinho da Lu Foto: LC Moreira

Legenda: Bloquinho da Lu Foto: LC Moreira

Legenda: Bloquinho da Lu Foto: LC Moreira

Legenda: Bloquinho da Lu Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagens Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagens Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane do Forró Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges, Melania Rodrigues, Débora Mendonça e Joana Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges Foto: LC Moreira