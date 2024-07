Técnica de enfermagem pede R$ 30 mil a Daniela Escobar na Justiça por difamação e injúria

Daniela Escobar, de 55 anos, foi acionada na Justiça do Rio de Janeiro após a polêmica sobre a roupa das profissionais de enfermagem.

A jornalista Fábia Oliveira publicou neste domingo (28), que uma técnica de enfermagem processou a atriz no dia 8 de abril deste ano, e pede R$ 30 mil de indenização por danos morais.

O processo foi aberto na 7ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca. Na ação, a enfermeira destacou que “nunca imaginou que passaria a sofrer tão grande difamação e injúria por parte da requerida”.

Além da indenização, a profissional solicitou a gratuidade de Justiça.

Outra polêmica envolvendo enfermeiras

Escobar também já enfrentou outra situação na 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com um processo movido contra ela pela Federação Nacional de Enfermeiros (FNE).

A polêmica se refere a uma fala da artista durante o podcast "Papagaio Falante", do apresentador Sérgio Mallandro.

Em julho de 2023, Daniela, que comentava sobre a maneira como as profissionais de saúde se arrumam para ir trabalhar, chegou a afirmar que enfermeiras "vão maquiadas e com unhas feitas para o trabalho com intenção de seduzir médicos".

Na época, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) rebateu a fala da famosa.

"Essa declaração ultrajante, repugnante e criminosa requer uma retratação urgente por parte da agressora. A Enfermagem não admite esse tipo de desrespeito e seguirá mobilizada até que as devidas desculpas sejam feitas."

Em entrevista ao Gshow, Daniela explicou a declaração, e disse não ver ofensa no comentário. "Esses comentários foram em relação à comparação da realidade com a ficção. Não vi ofensa nisso, visto que o podcast do Mallandro é humor escrachado", explicou a atriz.

“Foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião em que estive hospitalizada, em comparação com a realidade mostrada nas novelas onde não usam maquiagem alguma. Não sei exatamente quais comentários fizeram em cima do que foi dito para que a classe das enfermeiras esteja se sentindo tão ofendida a ponto de invadirem meu Instagram me insultando absurdamente como estão fazendo”, concluiu.