Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de julho

Os próximos dias serão mais tranquilos. O Céu está dando uma trégua de eventos desafiadores. Até o dia 4 de agosto estaremos sob a energia da Lua minguante no signo de Touro. O que estava cheio, começa a se esvaziar. O que estava em ebulição, acalma. O que estava fervendo, esfria. Aproveite os próximos dias para se livrar do que está entulhado na sua casa, nas suas gavetas e na sua vida. Chegou a hora de iniciar uma dieta e se livrar dos kilos a mais. Corte gastos desnecessários, limpe seus pensamentos e observe tudo que precisa ser cortado, abrindo espaço para o próximo ciclo. O prazer pede silêncio. Preserve apenas o que for essencial.

Signo de Escorpião hoje

Você se sente vivo, feliz, satisfeito ou completo se estiver envolvido em algum relacionamento. Mas como andam seus relacionamentos? Deixe de lado os relacionamentos que não te valorizam. O que você precisa mudar no seu casamento ou no seu relacionamento profissional? Aproveite essa semana de Lua minguante para revisar acordos, contratos e negociações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.