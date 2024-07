Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de julho

Os próximos dias serão mais tranquilos. O Céu está dando uma trégua de eventos desafiadores. Até o dia 4 de agosto estaremos sob a energia da Lua minguante no signo de Touro. O que estava cheio, começa a se esvaziar. O que estava em ebulição, acalma. O que estava fervendo, esfria. Aproveite os próximos dias para se livrar do que está entulhado na sua casa, nas suas gavetas e na sua vida. Chegou a hora de iniciar uma dieta e se livrar dos kilos a mais. Corte gastos desnecessários, limpe seus pensamentos e observe tudo que precisa ser cortado, abrindo espaço para o próximo ciclo. O prazer pede silêncio. Preserve apenas o que for essencial.

Signo de Capricórnio hoje

Chegou a hora de se livrar da dependência emocional. Você precisa se amar mais e se mostrar para o mundo do jeito que você é. Chega de performances. Tente romper com tudo que te impede de viver os prazeres da vida com paixão e autenticidade. Como anda a relação com seus filhos? Como anda a sua criatividade? Você precisa olhar para o que te traz satisfação e para tudo que te impede de ser feliz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.