Advogado das filhas de Gugu pede para acelerar teste de DNA de suposto novo filho do apresentador

As filhas gêmeas de Gugu Liberato querem se submeter imediatamente a um exame de DNA que verifique ligação genética com o empresário Ricardo Rocha, que alega ser filho do apresentador morto em 2019.

Foi o que afirmou o advogado Nelson Wilians, que representa Rose Miriam, a mãe dos filhos de Gugu, aos advogados de Ricardo. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O objetivo é que a questão seja resolvida de forma mais célere, sem prolongar discussões jurídicas, uma vez que um teste de DNA é exato.

Da parte do empresário não existe pressa, como demonstrou a sua equipe jurídica. Quer antes aguardar que todos as partes do processo, incluindo João Augusto, o primogênito oficial de Gugu, sejam notificados formalmente da ação movida por ele.

Novo filho

Ricardo Rocha afirma que sua mãe teve um rápido relacionamento com Gugu em 1973, ano em que se conheceram em uma padaria do bairro de Perdizes. Ela ficou grávida, mas nunca procurou o apresentador para falar sobre o filho.

Agora, aos 48 anos, o empresário pleiteou o reconhecimento, com exame de DNA e uma parte da herança bilionária de Gugu.