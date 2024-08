'A ficha ainda não caiu', diz Lorena Maria sobre gravidez, fruto do namoro com MC Daniel

A influenciadora digital Lorena Maria falou sobre a gravidez e confessou que ainda está digerindo a notícia. Ela está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento amoroso com MC Daniel, e participou da festa de aniversário do artista, na terça-feira (27), no Rio de Janeiro.

“Ainda sou muito jovem... Como mãe , ainda estou aí descobrindo, mas não é algo que sempre sonhei. A ficha ainda não caiu”, disse ela, ao Gshow.

A empresária, no entanto, está confiante com a nova fase: “Imagino, com certeza, que serei uma mãe incrível, assim como sou uma mulher, empresária e filha incrível. Vai ser só mais um pedaço da Lorena”.

Lorena e MC Daniel confirmaram o namoro no último dia 4 de agosto, durante uma viagem romântica a Fernando de Noronha. A notícia da gravidez foi dada dias depois, em 19 de agosto, via um vídeo postado nas redes sociais.