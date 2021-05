Vacinação de professores contra a Covid-19 inicia até o próximo sábado (29), anuncia Camilo Santana

O governador Camilo Santana anunciou que a vacinação dos professores do Ceará contra a Covid-19 deverá começar nesta sexta-feira (28) ou sábado (29). A previsão foi repassada pelo gestor na manhã desta quinta-feira (27) durante cerimônia virtual para entrega de tablets de alunos do 1º ano do Ensino Médio da rede estadual.

"Conversei ontem com o secretário Cabeto, e a previsão é que no mais tardar sábado, estará iniciando a vacinação. Queremos vacinar em curto prazo todos os professores do estado do Ceará", assegurou.

Camilo também ponderou que o retorno ao fluxo presencial de aulas poderá acontecer ainda neste ano. A reabertura das escolas, contudo, depende do alcance da vacinação da comunidade escolar.

"O objetivo é garantir que a gente possa iniciar, a partir do próximo semestre, a partir de todos os professores vacinados, as nossas aulas, mas só faremos isso, falo no ensino público, com a vacinação de todos os nossos professores e colaboradores da educação".

Inclusão

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu pela inclusão imediata dos professores ainda no último dia 21 de maio, mas a data de início estava pendente.

"A vacinação dos nossos professores é a melhor forma para garantirmos mais segurança no retorno às aulas presenciais em todas as séries. Tenho convicção de que a educação é o melhor caminho para construirmos um estado mais justo, humano e desenvolvido", disse Camilo.

Na segunda-feira (24), a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Magda Almeida informou que os critérios, a quantidade e a logística da vacinação dos professores serão discutidos nesta sexta-feira (28).

Contudo, Magda antecipou que uma das exigências para o recebimento das doses é que os professores estejam cadastrados na plataforma Saúde Digital.

Pontapé inicial

Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi o primeiro município do Ceará a aderir à imunização dos educadores. O cronograma começa nesta quinta-feira, entre 15h e 19h.

Os professores serão vacinados com o imunobiológico da AstraZeneca, embora o município tenha apenas 2,3 mil doses para aplicação.

O acesso à vacina será mediante apresentação de documentos comprobatórios do exercício da profissão, como declaração ou contracheque, além de documentos usuais com foto como cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou RG.