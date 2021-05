Maranguape é a primeira cidade do Ceará a anunciar início da vacinação de professores

O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), é o primeiro a iniciar o processo de vacinação de professores das redes pública e privada contra a Covid-19 no Ceará. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a imunização começa nesta quinta-feira (27), entre 15 horas e 19h, em frente ao paço municipal. Por enquanto, o município dispõe apenas de 2,3 mil doses de vacinas da AstraZeneca para a aplicação.

Nos distritos da cidade, a vacinação será feita nos postos de saúde, entre 8h e 11h30. Serão vacinados apenas os professores "na ativa" e que receberam a confirmação do agendamento.

Em nota, a Prefeitura explicou ainda que o avanço para a próxima etapa etapa da imunização ocorre pela conclusão, nesta quarta-feira (26), da vacinação do grupo com comorbidades. "Por ter doses remanescentes disponíveis, [Maranguape] está apto a iniciar a vacinação do professores e seguirá avançando", informou a assessoria.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Para ter direito à vacina, que será aplicada em esquema de drive-thru, os professores devem apresentar documentos comprobatórios do exercício da profissão como declaração ou contracheque, além de documentos usuais com foto como cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou RG.

Além disso, quem mora em Maranguape mas trabalha em outro município deve apresentar, também, comprovante de residência.

Gratuidade no Uber

Como não serão vacinadas pessoas a pé no drive-thru, para evitar aglomeração, a Prefeitura de Maranguape afirmou que vai disponibilizar viagens de ida e volta gratuitas para usuários do aplicativo Uber.

Quem não tiver como ir de carro para os pontos de vacinação pode abrir o aplicativo e, na aba de pagamento, adicionar o código promocional VacinaCE1.