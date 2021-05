Saiba quais documentos são necessários para 4ª fase da vacinação contra a Covid-19, em Fortaleza

A quarta fase da imunização contra a Covid-19 em Fortaleza começou nesta segunda-feira (24). Para aqueles que fazem parte dos grupos a serem contemplados nesta etapa, a Prefeitura listou os documentos exigidos no ato da vacinação.

De modo geral, os documentos comprobatórios necessários são a identificação original com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de endereço. No entanto, para cada grupo haverá uma especificidade.

Pessoas em Situação de Rua

No caso das pessoas em Situação de Rua, a Prefeitura realizará busca ativa e cadastramento deste público, "por meio de atividades intersetoriais entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS)".

A Secretaria da Saúde de Fortaleza informou ainda que a aplicação do imunobiológico ocorrerá nas pessoas que possuem Cadastro de Pessoa Física (CPF) e em locais de acolhimento municipal voltados para este público.

No Sistema de Privação de Liberdade

Os servidores do Sistema de Privação de Liberdade, deverão apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e, de forma impressa, o comprovante de exercício da profissão no município de Fortaleza.

Para a população privada de liberdade, será exigido documento oficial com foto e CPF.

Trabalhadores da Educação

Já os trabalhadores da Educação do Ensino Básico e Ensino Superior devem apresentar, além de documento oficial com foto, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS), o comprovante de exercício da profissão no município de Fortaleza.

Se encaixam neste grupo os trabalhadores ativos da rede pública e privada, que atuam em creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes, Educação de Jovens e Adultos (EJA), faculdades e universidades

Demais grupos

Para os demais grupos, a exigência será: documento oficial com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de endereço e, de forma impressa, o comprovante de exercício da profissão no município de Fortaleza.

Secretaria da Saúde de Fortaleza Os documentos elencados acima podem sofrer alterações conforme as diretrizes e critérios normativos definidos pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB-CE).

Andamento da vacinação

A quarta etapa da vacinação contra a Covid-19 inicia imunizando as pessoas em situação de rua. Posterior a este público, serão vacinados os demais grupos. Confira a relação:

Pessoas em situação de rua (já iniciada);

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade;

População Privada de Liberdade;

Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e Educação de Jovens e Adultos-EJA)

Trabalhadores da Educação do Ensino Superior;

Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas;

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros;

Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário;

Trabalhadores de Transporte Aéreo;

Trabalhadores de Transporte Aquaviário;

Caminhoneiros;

Trabalhadores Portuários;

Trabalhadores Industriais;

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Para agendar a imunização, é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital, assim como nas fases anteriores. A confirmação do agendamento será divulgada, próximo à data da vacinação, em lista nominal no site da Prefeitura.

Além disso, será enviado e-mail e WhatsApp, com as orientações sobre data, horário e local onde a pessoa agendada deve comparecer. A efetivação do agendamento também pode ser consultado pelo telefone 0800 275 1475.

Esta etapa da vacinação acontecerá simultaneamente à imunização dos grupos da primeira, segunda e terceira fases: idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança envolvidos nas ações de combate à Covid-19, além de pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e deficiência permanente.

