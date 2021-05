Brasileiro é monitorado no Rio de Janeiro após voltar da Índia e testar positivo para Covid-19

Um brasileiro morador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, está sendo monitorado após chegar da Índia e testar positivo para o novo coronavírus. O retorno dele ocorreu no sábado (22).

Segundo a gestão municipal, o homem, cuja identidade não foi revelada, estava a trabalho no país indiano. A detecção da Covid-19 foi ocorreu depois de realização de um exame RT-PCR feito pelo Laboratório CR Diagnósticos após desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A secretaria municipal da saúde de Campos dos Goytacazes foi notificada do caso nesse domingo (23) e afirmou monitorar o paciente, atualmente isolado no município.

“O trabalhador está em contenção e isolamento preventivo. A pedido do CIEVS, vamos auxiliar na investigação genômica, com as informações do percurso que o paciente fez e os contatos que manteve”, pontuou o subsecretário da Saúde do município fluminense, Charbell Kury. Ainda não há identificação da cepa do coronavírus que infectou o paciente.

Ainda conforme a gestão municipal, as companhias aéreas Qatar e Latam foram notificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para fornecimento da lista de passageiros.