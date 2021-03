Site do Enem apresenta instabilidade e participantes têm dificuldades para conferir notas

Participantes do Enem 2020 estão tendo dificuldades para acessar as notas da prova pelo site, que apresenta instabilidade desde esta segunda-feira (29), data em que os resultados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A instabilidade da plataforma ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais durante a noite desta segunda-feira.

Em uma nota oficial divulgada, o Inep informou que a Página do Participante no site do Enem está apresentando “lentidão na autenticação no Acesso Gov.br, o que permite ao estudante verificar as informações na página.”

Leia também EducaLab 28 estudantes obtêm nota máxima e 86 mil zeram redação do Enem

Segundo o Inep, a inconsistência técnica impacta o acesso dos estudantes ao portal. Cerca de 45% dos estudantes estão conseguindo acessar normalmente seus dados e conferir a nota do Enem, entretanto os demais apresentam “dificuldades devido à lentidão do sistema”.

O Inep informou que especialistas identificaram a causa do problema e estão “empenhados em solucionar a situação até o fim da noite”. Porém, até o início da manhã desta terça-feira (30), estudantes continuam relatando o problema.

Foto: reprodução

Repercussão online

Uma usuária das redes sociais informou que, mesmo após 12 horas entre uma tentativa e outra, a instabilidade e dificuldade em acessar as notas persiste.

Foto: reprodução

Outra internauta lembrou que o atraso pode acabar prejudicando e atrasando as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que estão previstas para começar no próximo dia 6 de abril e seguirem até o dia 9.

Foto: reprodução