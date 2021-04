Sisu 2021 encerra inscrições nesta quarta-feira (14); veja cronograma

Após a prorrogação, o prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2021 termina às 23h59 desta quarta-feira (14). O sistema do Ministério da Educação (MEC) está disponível para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que desejam uma vaga em instituições de nível superior.

Segundo o MEC, todos os estudantes que obtiveram nota superior a zero na prova de Redação do Enem 2020 podem realizar a inscrição no Sisu, sem cobrança de taxa. Os candidatos já inscritos precisam confirmar as opções de cursos.

O resultado da chamada única para os cursos de graduação será feito nesta sexta-feira (16). Entre os dias 19 a 23 de abril, os estudantes selecionados deverão fazer a matrícula ou registro acadêmico.

Após o MEC alterar o sistema de cálculo das notas de corte, a nota do candidato parcialmente classificado no curso de sua primeira opção de inscrição não é mais computada para efeito do cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção.

Em caso de notas idênticas, a partir dos critérios de classificação, o desempate será feito no momento da matrícula e será selecionado o candidato que comprovar a menor renda familiar.

Os candidatos não selecionados na chamada única devem demonstrar interesse em participar das listas de espera entre sexta-feira (16) e 23 de abril. A partir de 27 de abril, após a matrícula regular, as instituições começam a convocar os candidatos da lista de espera, de acordo com as vagas que não forem ocupadas.

O que é nota de corte?

A nota de corte é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para cada curso, com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, de acordo com o desempenho obtido no Enem.

As notas de corte são diferentes para cada modalidade de concorrência, ou seja, tanto para quem se inscreve nas vagas de ampla concorrência, ações afirmativas e cotas, bem como suas subdivisões, conforme as opções elencadas no ato da inscrição ao Sisu.

"A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não é garantia de seleção para a vaga ofertada. O sistema não faz o cálculo em tempo real."

Cronograma:

Inscrições no Sisu: até 23h59 desta quarta-feira (14)

Resultado do Sisu: sexta-feira (16)

Matrícula da chamada regular: 19 a 23 de abril

Inscrição da lista de espera: 16 a 23 de abril

Convocação de candidatos da lista de espera: a partir de 27 de abril