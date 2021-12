Resultado oficial do Encceja já está disponível; saiba como acessar

Os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 já estão disponíveis desde a última sexta-feira (10) no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, 474.079 estudantes de todo o Brasil fizeram a prova no dia 29 de agosto em busca do diploma do ensino fundamental e médio.

O acesso é garantido através do login na plataforma gov.br. Casa tenha esquecido os dados, o participante deve digitar o CPF, clicar em "Avançar" e depois em "Esqueci minha senha".

Outra forma de recuperar o acesso é pelo aplicativo Meu gov.br, em bancos credenciados, do Internet Banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). Ele precisa selecionar uma das opções para gerar uma nova senha para a conta.

Exame

O Encceja avalia competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar, além de possibilitar a certificação e a continuidade na trajetória educacional. A prova oferece parâmetros para que o participante possa fazer uma autoavaliação e ter uma orientação para a continuidade da formação e para a colocação no mercado de trabalho.

Já do ponto de vista de gestão educacional, o exame permite que os profissionais se baseiem na avaliação para corrigir questões relacionadas ao fluxo escolar. Desse modo, o exame serve de baliza para a implementação de procedimentos e políticas, visando à melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos, bem como ao aperfeiçoamento do processo de certificação.

O Inep aplicou o exame no dia 29 de agosto, nas 27 unidades da Federação, em 622 municípios. Ao todo, 474.079 inscritos realizaram as provas, em busca do certificado para o ensino fundamental e médio.