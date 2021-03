Ceará teve apenas um candidato com nota mil na Redação do Enem 2020

Dentre os 28 candidatos que obtiveram notal mil na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, apenas um é do Ceará, inscrito de Fortaleza, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (31) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Conforme o instituto, as cidades de Aracaju (SE), Cajazeiras (PB), Imperatriz (MA), Macaúbas (BA), Maceió (AL), Natal (RN), Paulo Afonso (BA) e Recife (PE) também tiveram apenas uma redação com nota máxima cada.

A maior parte dos estudantes com nota máxima é do Nordeste: 12. Em seguida vem o Sudeste (11), a região Norte (3) e o Centro-Oeste (2).

Mulheres tiveram maioria das notas

Entre os que mais se destacaram na Redação, 20 são mulheres, o equivalente a 71,4% do total. A maior parte delas vem do Sudeste, com 10 dos 11 textos melhores avaliados, sendo 6 do estado do Rio de Janeiro.

O balanço aponta, ainda, que, entre os "nota mil", 25 candidatos realizaram a versão impressa do exame. Dois fizeram o Enem Digital e um participou da reaplicação.

A média geral da Redação foi a maior entre as provas do Enem 2020, com 588,74 pontos. Entre os mais de 2,7 milhões de textos corrigidos, no entanto, mais de 86 mil pessoas zeraram a prova.

Nesta edição, os temas propostos foram “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira” na versão impressa, e "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil" na versão digital.

Na reaplicação da prova, assim como para os adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) o tema foi "A falta de empatia nas relações sociais no Brasil".

A consulta das notas pelos candidatos que realizaram a prova física, o Enem digital e o Enem PPL - modalidade destinada para pessoas privadas de liberdade - pode ser feita na página do participante.

Veja os erros que podem zerar a Redação:

Fugir do tema proposto

Não atender a proposta pedida

Letra ilegível

Entregar a Folha de Redação sem nada escrito

Usar parte de texto desconectada do tema proposto

Escrever somente sete linhas, qualquer que seja o conteúdo

Escrever predominante ou integralmente em língua estrangeira

Usar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação

Fazer uma estrutura de texto diferente do tipo dissertativo-argumentativo

Apresentar nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação