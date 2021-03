Veja a lista de universidades que aceitam a nota do Enem no Exterior

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado nesta segunda-feira (29). Com a nota, os estudantes poderão utilizá-la para o ingresso em instituições não apenas no Brasil, mas, também, no Exterior.

Somente em Portugal, 50 universidades aceitam o resultado do Enem no processo seletivo, assim como outros países da Europa. Estados Unidos e Canadá também têm oportunidades para estudantes brasileiros utilizarem o Enem como forma de ingresso.

Contudo, cada instituição possui suas regras. Nesse contexto, o resultado obtido no Enem poderá ser complementado ao vestibular local ou equiparado a uma aprovação em curso da mesma área no Brasil, a depender de cada uma.

Outro ponto é que os financiamentos estudantis nacionais não podem ser transferidos. Portanto, é necessário que os estudantes se preparem para os prazos, documentação e recursos para o cumprimento das exigências do local escolhido.

Veja a lista de universidades que aceitam a nota do Enem fora do Brasil:

Portugal

Universidade de Algarve (UAlg)

As inscrições estão na terceira fase seguem abertas até 17 de julho, com mais de 200 vagas disponíveis para 42 cursos.



Universidade de Coimbra (UC)

A Universidade de Coimbra tem o maior número de vagas disponíveis para brasileiros a partir do Enem. São mais de 500 vagas distribuídas em 48 cursos. As inscrições podem ser realizadas até 6 de agosto.

Reino Unido

Universidade de Bristol

Mesmo com a pontuação do Enem, o estudante precisa realizar a inscrição no Serviço de Admissão em Universidades e Faculdades (UCAS). As datas de admissão devem ser consultadas devido aos protocolos da Covid-19.

Oxford

A Oxford também aceita o Enem, mas apenas como um dos critérios de avaliação. Em conjunto, é preciso elaborar uma carta de motivação e passar pelo UCAS. As inscrições seguem até outubro de 2021.

França

Universidades como Université Paris-Sud e École Normale Supérieure estão aceitando o ingresso via

Enem, em 2021. Todas as informações podem ser esclarecidas pelos e-mails das instituições.

Além da pontuação mínima exigida para o Enem, é necessário comprovar que domina a língua francesa e ter boas notas no histórico escolar. O estudante também pode aplicar, a partir da aprovação, em alguma graduação brasileira que tenha o curso semelhante ao que deseja na instituição de ensino francesa escolhida.

Estados Unidos

New York University (NYU)

Devido aos protocolos de segurança da Covid-19, a instituição optou por uma alternativa que atenda a necessidade dos estudantes estrangeiros. Por isso, a Universidade definiu como opcional o envio dos resultados de testes padronizados, como SAT e ACT, para futuros alunos de 2021-2022.

Northeastern University

Como critério para seleção, é preciso realizar o Common Application e acompanhar os calendários de inscrições. A nota do Enem 2020 poderá ser utilizada para o ingresso da turma de 2022.

Canadá

Universidade de Toronto

Uma das maiores do país utiliza a pontuação do Enem em conjunto com o currículo escolar do candidato. As datas de inscrições variam de acordo com o curso escolhido, mas ainda tem oportunidades de inscrição até junho de 2021.

Humber College

Com inscrições abertas em todo o ano, a Universidade segue os mesmos critérios da Universidade de Toronto. As exigências são apenas alteradas de acordo com cada curso, como documentações, portfólio e atividades extracurriculares.