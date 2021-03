Inscrições para o Sisu começam dia 6 de abril; saiba quem pode participar

Com a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, os participantes se preparam para tentar ingressar no ensino superior público através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes podem se inscrever para concorrer as vagas em universidades a partir do dia 6 de abril.

O período segue até o dia 9 de abril e é realizado exclusivamente pela plataforma virtual do programa.

O candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterar essas opções durante o período de inscrições.

Quem pode participar

Pode se candidatar as vagas oferecidas no Sisu apenas estudantes que participaram do Enem 2020 e que obtiveram nota na redação maior que zero.

Esses participantes não podem ter feito as provas em condição de treineiro, ou seja, ser menor de 18 anos e ainda não estar no último ano do ensino médio.

Os concorrentes com melhor classificação são selecionados pelo Sisu, de acordo com suas notas no exame.

Como se inscrever

O primeiro passo é abrir a página do Sisu e clicar em "Fazer Inscrição" e na próxima tela clicar em "Entrar".

O acesso ao sistema de inscrição agora é realizado com Login Único do governo federal. Se o candidato ainda não possui uma conta, basta cria uma acessando o site oficial.

Após efetuar o login, é necessário confirmar os dados para o Sisu entrar em contato com o usuário. Se precisar, é possível alterar esses dados a qualquer momento na barra superior da plataforma virtual.

Agora, o candidato será redirecionado a área para escolher até duas opções de curso. É nesta tela que ele vai acompanhar a inscrição durante todo o processo. Para começar é só clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

Foto: divulgação

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso. No resultado da busca o usuário conhece os cursos pesquisados. Para saber mais detalhe sobre a graduação, basta clicar nela e conferir.

É necessário ler atentamente as modalidades disponíveis para o curso, e, então, escolher uma das opções para a qual pretende concorrer e clicar em "Escolher esta modalidade" para continuar.

Por fim, confira os dados do curso e a modalidade de vaga escolhidos, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e depois clique em “Confirmar minha inscrição”.

Após a confirmação, o usuário voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. É possível alterar as opções escolhidas enquanto o período de inscrições estiver aberto.

Distribuição de vagas

As vagas das universidades públicas são distribuídas obedecendo à Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e, como política de ações afirmativas, algumas instituições oferecem vagas reservadas e outras adotam bônus na nota do candidato.

Alguns cursos podem adotar critérios diferentes, como, por exemplo: um curso de física pode dar mais peso à nota da prova de Ciências da Natureza; já uma graduação de medicina pode exigir média mínima igual ou maior que 560 pontos e nota mínima em Ciências da Natureza igual ou maior a 400 pontos.

Caso o participante for selecionado em 1ª ou 2ª opção de curso, independentemente de efetuar sua matrícula, não poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.

Lista de espera

Os interessados em participar da lista de espera devem acessar o boletim Sisu e manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma.

Pode participar quem não foi selecionado em nenhuma de suas opções na chamada regular, podendo escolher apenas uma das opções de vagas definidas na fase de inscrição.

Na lista de espera, é importante que o candidato acompanhe junto à instituição da vaga escolhida as convocações para matrícula.

Calendário Sisu - 2021.1

Período de inscrições

6 a 9 de abril

Resultado da chamada regular

13 abril

Prazo para participar da lista de espera

13 a 19 de abril

Matrícula da chamada regular

14 a 19 de abril

Convocação dos candidatos em lista de espera

A partir do dia 23 de abril