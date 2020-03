Psicóloga infantil orienta o que fazer com as crianças em casa durante a quarentena; veja cronograma

Se entreter crianças já é desafio grande quando o mundo funciona normalmente, que dirá diante da situação de confinamento à qual estamos vivenciando por prevenção ao novo coronavírus. Engana-se quem pensa, contudo, que se trata apenas de fazer com que os pimpolhos fiquem quietos. Com tanto tempo livre em casa, o desafio dos pais e responsáveis é fazer com que o período de pausa seja momento de cuidado e também de saudável convivência, aproveitando toda a carga energética dos pequenos para manter o ambiente divertido, frutífero e harmonioso.

Pensando nisso, o Verso conversou com a psicóloga infantil Ana Cecilia Prado Sousa, especialista em neuropsicologia, para orientar como podemos criar um bom cronograma de atividades para os de pouca idade durante esse intervalo. A ideia é envolver toda a família e explorar as infinitas possibilidades que existem mesmo no ambiente reduzido de uma residência ou apartamento, fazendo com que esse tempo de pausa seja também de boas descobertas.

Antes de irmos ao ponto, porém, é importante considerar algumas questões bastante urgentes. A primeira delas é saber como falar para as crianças sobre o Covid-19 de modo que não as assuste, mas possa desenvolver nelas o senso de cautela. Conforme Ana Cecilia, "nós, adultos, precisamos ficar tranquilos. Tem muita gente que não consegue repassar informações de qualidade porque não está entendendo muito a situação ou está nervosa, assustada", diz. "O segundo passo é tentar mostrar, de forma lúdica, por meio de desenhos, histórias ou vídeos, a situação. Quanto menos a gente fala e mais demonstra, é melhor para a criança".

Modificações

A profissional também atenta para o fato de redobrar a atenção quanto aos hábitos dos pequenos em meio a essa nova configuração de isolamento. Não à toa, elementos como sono, alimentação e a dinâmica própria que cada criança possui - aquelas que estudam pela manhã, por exemplo, têm uma rotina diferente daquelas que estudam à tarde - devem ser bastante observados e respeitados.

"Se antes desse contexto, a criança acordava às 6h e dormia às 21h, esses horários precisam ser mantidos para que a quebra da rotina não tenha impacto nos hábitos. Porque aí vira uma bola de neve: bagunça o sono, a alimentação, a brincadeira e o bom-humor", enumera.

Falando em humor, mudanças de temperamento também são naturais devido à situação atípica, tanto por parte dos pais quanto das crianças. O tédio, por vezes, bate o estresse também, e é preciso saber lidar. A profissional, nesse caso, sugere a criação de um "cantinho da calma", para que saibam que, aquele espaço, é para respirar um pouco, parar o que está fazendo. "Haverá essa necessidade de isolamento, e isso é normal".

Assim, levando tudo isso em consideração, a psicóloga elaborou sugestões do que pode ser feito durante esta quarentena. Ana parte de dois princípios básicos: de que os pais não devem se preocupar exaustivamente no preenchimento do tempo da criança, em atividades "full time"; e que existem dois tipos infantis - as menores, de 2 a 5 anos, cujo comportamento é mais enérgico, exigem maior movimentação, em brincadeiras como cambalhota no sofá, pula-corda e circuito; e as maiores, de 6 anos em diante, que podem aliar o condicionamento físico com ofícios pedagógicos, como leituras, desenhos, teatrinho...

"Uma dica muito legal é que o roteiro de atividades seja montado entre pais e crianças. Assim, as ideias são construídas juntas e os pequenos conseguem produzir e se sentir mais importantes no processo". Vamos lá?

Cronograma

Manhã:

1) Caça ao tesouro

2) Pintura de quadros famosos (escolher um da internet e reproduzir)

3) Pintura facial e corporal

4) Cabaninha na sala

5) Circuito funcional (pular, correr, passar por obstáculos)

6) Aprender uma coreografia de dança, montar uma peça de teatro, criar personagens malucos

Tarde:

1) Atividades de passatempo

2) Ver filmes (e depois fazer desenhos ou histórias sobre) e escolher novas possibilidades fora do tradicional

3) Desenhar histórias ou desafios

4) Jogos de tabuleiro ou cartas

5) Brincar de esconder coisas (pistas)

6) Atividades pedagógicas (da escola ou da internet)

7) Fazer vídeos de histórias ou brincadeiras para compartilhar com os amigos e família (como se fosse um plantão de notícias)

Noite:

Atividades de leitura, filmes leves, conversas, procurar estrelas no céu, desenhar, banho demorado (com água colorida de corante alimentício), histórias com sombras e lanternas.



Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.