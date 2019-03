Yhudy canta e vibra em passagem de Mileide Mihaile no sambódromo; assista

O pequeno Yhudy de oito anos, filho do cantor Wesley Safadão com a digital influencer Mileide Mihaile, acompanhou de Camarote o desfile da mãe pela Escola de Samba Grande Rio. Na madrugada de segunda-feira (4), a influenciadora dançou trajada por um fantasia denominada por "Emojizada", pensada em referência aos "emojis".

Yhudy aproveita desfile da mãe, Mileide Mihaile, para curtir o Carnaval na Sapucaí. pic.twitter.com/vDfn4ZjpKj — Diário do Nordeste (@diarioonline) 4 de março de 2019

Yhudy aparece em vários vídeos nas redes sociais cantando o samba-enredo da Grande Rio acompanhado de outros cearenses. "Eu sou Caxias de tantos carnavais. Falam de mim, eu falo de paz", cantou o garoto. No instagram, Mileide comentou a felicidade do filho. "Ele fez a mamãe engolir o choro. Emoção em ver meu filho tão feliz".

Foi a primeira vez que Mileide desfilou no Sambódromo do Rio de Janeiro. No sábado (2), ela participou do baile de carnaval do Copacabana Palace.