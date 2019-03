Mileide Mihaile desfila como a musa 'emojizada' no carnaval carioca

Mileide Mihaile foi uma das musas do carnaval do Rio de Janeiro na noite deste domingo (3). A influenciadora foi destaque no desfile da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio e mostrou muito samba no pé para encarar o público da Sapucaí.

A fantasia trajada por Mileide, denominada de "Emojizada", foi pensada em referência aos "emojis", usados como ferramentas comunicativas na internet.

A Grande Rio trouxe em 2019 o enredo "Quem nunca...? Que atire a primeira pedra". A intenção da escola é mostrar, de maneira irreverente, os maus hábitos do brasileiro e as consequências da falta de educação.

Yudhi esteve presente no sambódromo da Marquês de Sapucaí para ver o desfile da mãe, Mileide Mihaile. Reprodução/Instagram

Do camarote, o filho Yhudi assistiu a passagem da mãe durante o desfile.

Baile de gala

Um dia antes de sambar no carnaval carioca, Mileide Mihaile curtiu o tradicional Baile do Copa na noite deste sábado (2), no Copacabana Palace. Decote, transparência, fendas e muito brilho foram as escolhas da influenciadora digital para passar pelo tapete vermelho da festa temática realizada desde 1924 e considerada uma das mais glamurosas dos país.