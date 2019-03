Mileide Mihaile aposta em look ousado no baile de gala do Copacabana Palace

Mileide Mihaile curtiu o tradicional Baile do Copa na noite deste sábado (2), no Rio de Janeiro. Decote, transparência, fendas e muito brilho foram as escolhas da influenciadora digital para passar pelo tapete vermelho da festa temática realizada desde 1924 e considerada uma das mais glamurosas dos país.

A ex-mulher de Wesley Safadão viajou para o Rio de Janeiro com o filho Yhudy, que deve acompanhar no camarote o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste domingo (3). Mileide desfila como musa da escola Acadêmicos do Grande Rio.