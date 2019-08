Xuxa admite briga com Ivete Sangalo

Xuxa Meneghel revelou desentendimento com a amiga Ivete Sangalo nos últimos meses. "Houve uma briga, mas já está resolvido", afirmou a apresentadora em entrevista para o colunista carioca Léo Dias. A apresentadora, entretanto, não se estendeu na resposta e escolheu não dizer a razão da briga.

Portais de notícias de famosos apontaram a crise na relação de amizade entre as duas artistas desde fevereiro, quando nasceram as gêmeas de Ivete, Helena e Marina. O marido da cantora, Daniel Cady, teria enviado uma foto da mulher com as filhas na maternidade para um grupo fechado de Whatsapp em que Xuxa estava e a apresentadora teria publicado nas redes sem a autorização do casal.

No aniversario da baiana, em maio de 2018, a Rainha dos Baixinhos publicou homenagem de parabéns com pedido de retratação. "Como eu te amo.... desculpa se errei alguma vez com vc ... vc é especial e eu sou humana. Seja feliz sempre", escreveu Xuxa em postagem no Instagram.