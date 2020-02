'Você estava agarrando', alertam Marcela e Mari sobre comportamento de Pyong

Após exagerar na bebida durante a última festa do BBB20, Pyong conversou na manhã do domingo (9) com os colegas de confinamento e confessou não lembrar das suas atitudes na noite anterior. Durante o bate-papo, Marcela Mc Gowan e Mari Gonzalez alertaram o brother sobre a atitutes na festa. Mari falou sobre o suposto assédio que ele havia cometido com as colegas da casa. "Você estava agarrando um pouco. Não eu, mais as meninas, Marcela e Bia", disse Mari.

Na festa, Pyong tentou ficar com Marcela mais de uma vez, mesmo após a médica dizer que não queria. Ele também lambeu o rosto da obstetra. "Você estava divertido, ótimo. Única coisa, não sei como sua mulher lida com isso", adicionou Marcela. "Você estava com mão de palhaço. Eu tirava a mão da sua bebida e você pegava mais quando eu virava. Foi um pouco a mais", contou a médica a Pyong.

O brother foi advertido pelo seu comportamento e teve suas estalecas zeradas. A médica e Flayslane foram chamadas ao confessionário e falaram que não se sentiram incomodadas com as atitudes de Pyong. Marcela apenas comentou que ficou preocupada com a esposa do colega de confinamento.

O hipnólogo é casado com Sammy Lee, a qual está grávida de nove meses. Ao ser questionada sobre o comportamento do marido na festa, ela disse que está focada apenas no nascimento do filho. "Jake já está para nascer e eu tenho focado minhas energias todas nisso. Não quero que energias exteriores atrapalhem esse momento tão importante", afirmou.