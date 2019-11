Valentina: a youtuber mirim cearense que já reformou até a casa com dinheiro de vídeos

Do bairro Bonsucesso, em Fortaleza, para as diversas telas de celulares, tablets e computadores de várias casas do Brasil. A pequena cearense Valentina Pontes é uma das crianças mais conhecidas do país por conta de um canal de sucesso no Youtube, com mais de 16 milhões de inscritos. Com um começo de brincadeira com os pais e sem visar um negócio, hoje a família de Valentina ganha dinheiro com o canal, consegue investir em mais vídeos e até já reformou a casa em que vivem. O Youtube, inclusive, já reconheceu o talento da pequena cujo canal é junto com a mãe, Erlânia Pontes, e premiou a cearense com o Botão de Diamante, para canais acima de 10 milhões de seguidores.

"No começo, o canal não era da Valentina e nós não sabíamos que iríamos ganhar dinheiro com isso", contou a mãe da menina, Erlânia Ponte, em entrevista ao Verso. O trabalho é em conjunto e envolve toda a família. O pai, Marcos Barroso, sempre foi o grande incentivador e continua com a responsabilidade de fazer a edição de cada vídeo gravado. "Hoje em dia nós temos uma média de 150 a 200 milhões de visualização por vídeo, o que muda de acordo com o material que publicamos, claro", comenta ele.

Em termos de comparação, pode-se verificar que o sucesso do canal de Valentina é tão grande que ultrapassa o das cantoras Marília Mendonça (14,3 mi de inscritos), Anitta (12,8 mi), FitDance (11,3 mi) e até do cantor Luan Santana (8,7 mi).

Valentina com a placa do Botão de Diamante do Youtube. Foto: Helene Santos/SVM

Atualmente, os pais de Valentina, a menina e o irmão Victor vivem em uma casa estruturada após a consolidação do trabalho no Youtube. Durante um tempo, moraram com a família de Erlânia, casa localizada a algumas ruas da residência habitada atualmente por eles. O imóvel construída pela família tem espaço amplo com piscina, garagem e até mesmo um quarto todo rosa para Valentina. "A gente juntou dinheiro durante um bom tempo. Na nossa casinha lá atrás, mesmo assim sempre fomos muito felizes com pouco, mas tudo isso nos ajudou muito", explica Marcos.

"Juntamos nosso dinheirinho, compramos nossas coisas à vista para não contrair nenhuma dívida. Depois de um tempo, adquirimos nosso terreno, que é nossa casa hoje, porque queríamos morar próximo dos nossos pais", comenta Erlânia.

Apesar da melhora de vida e do dinheiro que conseguem com o canal no Youtube, os pais afirmam que o intuito dos vídeos continuam sendo a diversão dentro de casa "Se conseguimos isso, é bem provável continuar nessa onda de agradar as outras crianças", finaliza o pai de Valentina.

Começo com cartões estourados

A mãe de Valentina relembra que o começo foi de forma natural. De acordo com ela, há cinco anos, a ideia dos pais era ter um espaço para vídeos onde pequenas "novelas" eram encenadas, como uma forma de diversão para a família.

O pai relembra que esse início foi difícil: um dos primeiros vídeos só foi ao ar depois de chegar no limite de um cartão de crédito. "A Valentina assistia umas novelinhas e eu disse para Erlânia que conseguiria fazer igual ou até melhor, mas ainda não tínhamos o dinheiro para comprar e fazer", conta. Mesmo assim, o casal comprou bonecos, estourando o cartão, para fazer o vídeo da filha.

Os vídeos se transformaram após a primeira aparição da menina no canal, quando ela tinha apenas três anos. Agora com sete, o conteúdo gira em torno das brincadeiras com a mãe, que continuam sendo gravadas pelo pai, editadas e publicadas oficialmente. Para a pequena, tudo não passa de uma grande diversão. "Eu gosto de gravar porque geralmente faço isso brincando. Também gosto de poder fazer amigos muito rápido por causa disso”, explica aos risos falando sobre a visibilidade até mesmo no ambiente escolar.