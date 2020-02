Tem rock no Carnaval, bebê! Veja onde acontece a folia para os fãs do gênero em Fortaleza

Diferente de anos passados, nos quais boa parte da população de Fortaleza aproveitava o feriado de Carnaval para viajar e curtir a festa em outros municípios, 2020 revela um cenário bem diferente.

Dos adultos aos pequenos, gratuita ou paga, muitas são as atrações para o mais diferentes foliões. Quem é fã do velho rock'n roll também terá um lugar pra festejar.

Na Capital, é possível assistir shows de bandas autorais e de grupos cover. O primeiro prioriza a qualidade do som próprio e produzido no Ceará. O segundo presta homanegens a figurões da história do rock. Outra opção é dançar ao som do DJs.

1. "Bloquinho do Hard Rock"

10 bandas integram a programação. As apresentações iniciam às 20h e segue até 22h.

20/02 - Vinny Fist

21/02 - Mavericks e Stefano Marques

22/02 - Conduta Positiva e Fets Domino

23/02 - Killer Queen

24/02 - Soul Sin

25/02 - Som de Cêra

26/02 - O Verbo

27/02 - PoPlay

Serviço:

Bloco do Hard Rock Cafe Fortaleza. De 22 a 26/02 (Sábado a quarta-feira). Gratuito. Hard Rock Cafe Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Contato: (85) 3182-1971

2. "Floresta é Rock"

15 grupos cover e cinco DJs apresentam do rock and roll ao heavy metal.

Sexta-feira (21/02)

DJ Rorix

Tributo Black Sabbath - Sabbathage

Tributo Led Zeppelin e Deep Purple - The Immigrants

Tributo Pink Floyd - Caco de Vidro

Sábado (22/02)

DJ Marquinhos

Tributo The Beatles - Rubber Soul

Tributo Aerosmith, Guns 'n' Roses e Bon Jovi - 4ventos

Tributo Queen - Killer Queen

Domingo (23/02)

DJ Dado

Tributo Titãs - Os Verminosos

Tributo Charlie Brown Jr. - SK85

Tributo Capital Inicial, Os paralamas do Sucesso e Skank - O Verbo

Segunda-feira (24/02)

DJ Pedra 90

Tributo Smashing Pumpkins, Nirvana e Stone Temple Pilots - Machina V

Tributo Foo Fighters, Alice in Chains e Silverchair - Inbeats

Tributo Pearl Jam - Dissidents

Terça-feira (25/02)

19h - CMdj

20h - Tributo AC/DC - Hardvolts

22h - Tributo Metallica - Damage Inc.

00h - Tributo Iron Maiden - Total Eclipse

Serviço:

"Floresta é Rock". Floresta:Bar e Self-Service (Av. Santos Dumont, 1788, Aldeota). Contato: (85) 3224.3351. Entrada R$ 20

3. "Havana 1884"

A casa de shows não vai parar no Carnaval e 23 bandas integram a programação. Cada dia será voltado para um segmento diferente do rock. Metal, punk, thrash e gótico estão na festa. Grupos cover também participam.

Sábado (22/02)

"Metal Carnival: Symphonic"

Within Temptation (Cynthia Pettrus e Banda)

Epica (Verge of Infinity)

After Forever (Eveningfall)

Therion (Sitra Ahra)

DJ Vibeke Star

Domingo (23/02)

"CarnaDark"

Maldigo

Anum Preto

Dark Hertz Transmission

The Cure (Plastique Noir)

Segunda-feira (24/02)

"CarnaMetal"

Coldwish

Dead Enemy

Diagnose

Discidio

Damn Youth

Land Of Lemuria

Terça-feira (25/02)

"Terça do Malandro Carnavalesco"

Californian Dreams

Goat Grass

Nuuvem

Rematte

Síncope

Jagunsongs

D'Inci

Foo Fighters (cover)

System Of A Down (cover)

Serviço:

"Metal Carnival: Symphonic": Sábado (22), às 18h. Entrada: R$ 15 e (individual) R$ 20,00 (Dupla). "CarnaDark": Domingo (23), às 18h. Entrada: R$ 15 e (individual) R$ 20,00 (Dupla). "CarnaMetal": Segunda-feira (24), às 16h. Entrada: R$ 15 e (individual) R$ 20,00 (Dupla). "Terça do Malandro Carnavalesco": Terça-feira (25), às 15h. Entrada: R$ 10. Local: Havana 1884 (Av. Carapinima, 1884, Benfica)

4. "Carnaval? Vou de indie!"

Uma noite de rock voltada às vertentes do som alternativo, também conhecido como indie rock.

Sexta-feira (21/02)

DJ Dado

Serviço:

Horário: 21h. Local: Brick House - Hostel, Pub e Coworking (Av. Padre Antônio Tomás, 20, Aldeota)

R$ 7 de couvert (revertido em consumação).

5. "Bloco da Caveira Cansada 2020"

O Bloco da Caveira Cansada acontece pelo segundo ano consecutivo e mistura som post-punk, synthpop, darkwave, gothic rock e EBM.

Sábado (22/02)

DJs: Dado, Sanzio, Lugosi Noir e Batastrophe

Serviço:

Horário: 19h. Local: Cine's Bar (Rua Senador Pompeu, 2805, Benfica). R$ 10 após 21h