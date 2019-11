'Somos duas mulheres maduras', diz Lexa sobre confusão com Pitty

Lexa, 24, chamou atenção ao relatar um problema com a equipe da cantora Pitty, 42, durante um show no último sábado (16), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A funkeira subiu no palco após a apresentação da rockeira e acusou ao vivo a produção da baiana de ter a destratado e agido com "grosseria e machismo" nos bastidores do evento.

Após a polêmica declaração de Lexa, que ressaltou "ser muito fã de Pitty" e achar a roqueira uma "mulher maravilhosa e guerreira", as trocas de comentários entre as artistas nas redes sociais se estenderam. As duas não chegaram a um consenso em relação a equipe de Pitty, que segundo ela, após ter apurado a afirmação de Lexa, achou que a funkeira estava "caçando confusão aonde não tinha".

Nesta segunda (18), Lexa usou as redes sociais para esclarecer o que ficou resolvido entre elas, e fez questão de incluir o feminismo no debate. "Em nenhum momento a minha reclamação foi para ela. Jamais. Nós duas exaltamos as mulheres e por isso não queremos que nenhum tipo de discussão ou briga vá para frente."

A cantora afirmou que sua atitude não foi causada com o intuito de colocar uma mulher contra a outra. "Pelo contrário, meu intuito foi defender uma causa. Nos entendemos. Eu quero deixar mais uma vez muito claro: eu só fiz isso porque eu faria com qualquer pessoa. E ela também é feminista, ela entende e respeita".

Pitty falou sobre o caso em meio a comentários dos fãs, e sua assessoria afirmou que não pretende falar sobre o ocorrido. Segundo Lexa, sua reclamação não ocorreu por conda da "expulsão", mas pela forma machista que os seguranças da roqueira teriam agido com ela.

"Eu quis ver o show dela ali do cantinho e me tiraram do palco. Até aí, tudo bem. Fui expulsa? Ok. O problema não é esse. Mas eles falaram para a equipe de bombeiros que eles não poderiam nem olhar para Pitty enquanto fazia o show. Sinceramente... Eram duas mulheres, bombeiras, que estavam aqui no canto e merecem respeito. Machistas não passarão!", disse Lexa em seu discurso feito no meio da apresentação.

De acordo com Pitty, a atitude da funkeira foi sem fundamento, e teria sido melhor se "a Lexa tivesse falado diretamente com ela". "Se caso algo realmente tivesse acontecido, e não me exposto sem fundamento. Não teve machismo." A roqueira explicou que a artista estava em uma área proibida e perigosa por conta da fiação. "Minha equipe tentou levá-la para o outro lado do palco onde era seguro, e ela entendeu errado."