Filme da Sessão da Tarde de hoje (06/11): Compramos um Zoológico

Na Sessão da Tarde, desta quarta-feira (6 de novembro), a Globo vai exibir às 15h14min o filme "Compramos um Zoológico", de 2011.

O elenco conta com Matt Damon, Scarllet Johanson e tem a direção de Cameron Crowe.

Sinopse:

Um pai solteiro ( Matt Damon ) decide que sua família precisa de um novo começo, então ele e seus dois filhos se mudam para o lugar mais improvável: um zoológico. Com a ajuda de uma equipe eclética e com muitas desventuras ao longo do caminho, a família trabalha para devolver o zoológico em ruínas à sua antiga maravilha e glória.

Veja o Trailer:



Mais informações:

Duração: 2h 11m

Gênero: Drama e Comédia

Lançado em: 23 de dezembro de 2011