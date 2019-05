Seminário sobre Leis de Incentivos Fiscais acontece gratuitamente até esta quinta-feira (23)

Mesmo em tempos de crise nos diversos setores da sociedade, é possível garantir, via leis de incentivos, investimentos sociais e projetos no segmento. Algo que diz respeito tanto a empresas como pessoas físicas, abarcando diferentes áreas, da cultura ao esporte e saúde.

Um seminário sobre o tema acontece gratuitamente nesta quarta (22) e quinta-feira (23) no Auditório da Secretaria da Fazenda (Sefaz), almejando abrir as veredas do público sobre detalhes referentes a possibilidades de financiamento de projetos, permitindo o conhecimento a respeito de leis de incentivo federais e estaduais.

Durante os dois dias, a partir das 8h30, uma extensa programação percorre temáticas que vão desde a utilização dos incentivo na visão da empresa, passando por dados sobre a Lei Rouanet, até o Programa da Destinação da Receita Federal, entre outros.

Promovida pela Lumiar Produção, a iniciativa faz parte da estratégia de conectar três setores da economia – governo, empresas e sociedade civil, por meio de organizações sociais, produtores e artistas – e reunirá gestores públicos e privados, diretores de organizações não-governamentais, empresários, artistas, produtores e o público em geral interessado em projetos das áreas da Cultura, Esporte, Saúde, Infância e Idoso.

A ação é o primeiro momento que tem como culminância a Feira de Empreendimentos Criativos, que acontece no início do mês de junho, nos dias 6, 7 e 8, no Centro de Convenções.

Serviço

Seminário sobre Incentivos Fiscais

Nesta quarta (22) e quinta-feira (23), a partir das 8h30, no Auditório da Secretaria da Fazenda (Rua Nepomuceno, 06, Centro). Gratuito. Contato: (85) 3108-2200