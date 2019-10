Selvagens à Procura de Lei se apresenta no Palco Supernova do Rock in Rio, neste domingo (6)

As comemorações dos 10 anos de carreira da banda Selvagens à Procura de Lei não param. Neste domingo (6), o grupo cearense se apresenta num dos maiores festivais de música do Brasil, o Rock in Rio.

No Palco Supernova, formam o line-up junto a Folks, André Prando, Zimbra e Lagum. O setor é novidade desta edição e apresenta novos nomes da cena musical.

O vocalista da banda, Gabriel Aragão, pontua a apresentação como um marco na carreira. "Toda a nossa geração acompanhou a terceira edição do Rock in Rio. Foi mágico mesmo pra quem não estava no Rio vendo tudo de perto. Então, claro que é sonho sempre chamado para participar de um evento grande. Estamos à flor da pele com esse show".

Representando o Ceará e o Nordeste, a banda reflete ainda sobre o momento. "Levamos conosco um lado muito rock, contestador e visceral do cearense, um jeito peculiar de escrever música, cantar, se expressar".

O repertório do show terá novidade, com a recém-lançada "Sem Você Eu Não Presto". A música mistura bateria eletrônica com acústica, baixo e piano em uma pegada diferente da qual já estão acostumados. Além dessa, juntarão a hits já conhecidos pelo público, como “Brasileiro”, “Despedida”, “Tarde Livre” e "Intuição".

"Estamos comemorando os 10 anos da banda com esse show no Rock in Rio, e recentemente fomos os primeiros artistas do Ceará a doarem um artefato da banda para a memorabilia do Hard Rock Café. Está sendo um momento incrível", conta Gabriel sobre o novo momento da banda.

Os projetos futuros incluem o lançamento de novo disco e turnê pelas capitais do Brasil. "Paraíso Portátil" chega às plataformas em novembro.