Saiba como fazer fantasia de carnaval com itens que você tem no guarda-roupa

O mês oficial do carnaval ainda não começou, mas os blocos pré-carnavalescos já estão animando os foliões aos fins de semana em diversos pontos da Capital. Nessa época, aproveitar roupas do guarda-roupa para customizar a própria fantasia pode ser uma boa alternativa para quem deseja economizar e ser autêntico na hora de se caracterizar.

Outra opção sustentável para esse período é comprar peças "coringas" que podem ser usadas não só no Carnaval, mas também em outras ocasiões, segundo a designer Beatriz Gondim. "Brilho e cor sempre se repetem, apesar das tendências mudarem. Se tiver uma peça paetê, com brilho ou então colorida, você pode misturar com outras coisas e usar ela no dia a dia durante o ano e também guardar para o carnaval", sugere.

O destaque da fantasia está na parte de cima do look, de acordo com a consultora de imagem Mariella Fassanaro. Por isso, a especialista aconselha caprichar nessa região e deixar o restante da caracterização o mais confortável possível. “No resto do look, apenas muito conforto e zero aperto em shorts, saias e especialmente nos pés”, indica.

Para transformar roupas antigas em fantasia, Beatriz recomenda definir primeiro o tema para procurar algo no guarda-roupa que se encaixe. A designer e a consultora de imagem separaram algumas dicas para acertar na hora da caracterização sem gastar muito.

1. Pesquisar referências

Com o Instagram e o Pinterest, se tornou mais fácil buscar inspirações na internet. Para quem não tem habilidade em cortar e costurar, a dica é ficar de olho em referências mais simples, cujas releituras necessitem apenas de peças básicas já existentes no guarda-roupa, como top croppeds e t-shirts. Fantasias de Halloween também podem servir de modelo. “Quem tem mais intimidade com costura pode cortar uma calça jeans e fazer shortinho ou hot pants dela, ou cortar t-shirt e fazer um top cropped”, indica a designer Beatriz Gondim.

O pinterest é uma plataforma ideal para buscar inspirações carnavalescas. Reprodução

2. Roupa de banho

Os maiôs e biquínis são opções versáteis para construir diversas fantasias sem precisar sofrer com calor no bloco. Combinado com diferentes acessórios, a mesma peça de banho pode se tornar mais de uma fantasia. Aproveite a estampa do maiô ou do biquíni para se inspirar na hora da caracterização. “Se tenho um biquíni de oncinha, por exemplo, posso procurar um brinco verde e juntar com outro acessório da mesma cor e inventar uma fantasia mais tropical”, aconselha Beatriz.

Os bodys podem se tornar fantasias versáteis quando combinados com acessórios. Camila Lima

3. Acessórios

Esses apetrechos se combinados de forma certa, podem transformar a mesma peça de roupa em diferentes fantasias. Uma escolha certa é apostar nas tiaras tradicionais de carnaval. O folião pode comprar um arco e fabricar o própria acessório em casa, enfeitando-o com artigos personalizados ou comprá-lo já pronto. Mas na hora de customizá-las, é indicado olhar a qualidade do material. Brincos e colares também são bem-vindos na caracterização. Outra dica é usar aquele chapéu esquecido no guarda-roupa.

Os acessórios valorizam o look do carnaval. Fabiana de Paula

4. Originalidade

Com criatividade, o folião pode fugir do convencional e inventar o seu próprio personagem. Por ser uma fantasia única e original, qualquer peça do guarda-roupa pode ser parte da caracterização. “Pode criar seu próprio super-herói ou reproduzir um meme, por exemplo. É engraçado, barato e super sustentável”, recomenda Mariella.

Uma única peça de roupa pode se transformar em fantasia. Camila Lima

5. Monocromático

A combinação de peças da mesma cor se transforma em fantasia quando associados com a maquiagem e os acessórios certos. “Eu posso pegar coisas que tenham dourado no meu guarda-roupa e posso me fantasiar de estrela ou de sol, por exemplo”, aponta Beatriz.