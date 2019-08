Rapper Flora Matos se apresenta em Fortaleza

Figurando como um dos principais nomes do rap atual no Brasil, a cantora Flora Matos tem data marcada para se apresentar em Fortaleza. O show acontece em 14 de setembro, a partir das 22h, no Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema).

A rapper brasiliense traz os sucessos de seu álbum, "Eletrocardiograma", lançado em 2017 e vencedor do prêmio Women's Music Event Awards de Melhor Disco do Ano, além de outros hits da carreira, como "Pretin", "Comofaz" e "Preta da Quebrada".

Os ingressos no primeiro lote vão de R$ 49 (meia estudantil) a R$ 98 (inteira). Há ainda a modalidade meia social, custando R$ 49 e dois quilogramas de alimento não perecível.