Programação do Pré-Carnaval de Fortaleza 2020: confira as atrações de 30 de janeiro a 2 de fevereiro

Fevereiro se aproxima e com ele Fortaleza chega ao segundo fim de semana de Pré-Carnaval 2020. Baterias e blocos voltam a tomar praças e ruas de toda a cidade.

Confira as atrações já confirmadas, segundo a programação oficial divulgada pela Prefeitura de Fortaleza e pelos eventos particulares:

Quinta-feira (30)

Álvaro Weyne: Bloco Não Fique À Toa (das 19h às 20h30)

Sexta-feira (31)

Praça do Ferreira: Banda Dubaile (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

Mercado dos Pinhões: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico (18h), Preto & Café (19h) e Os Transacionais (20h30)

Benfica: Orquestra Popular de Tambores (18h), Alquimia do Balanço (19h) e Bloco das Travestidas (20h30)

Álvaro Weyne: Bloco Não Fique À Toa (das 19h às 20h30)

Granja Lisboa: Bloco Zé Almir (das 17h às 21h)

Antônio Bezerra - Praça Joaquim Nogueira: Bloco me Ache Folia (das 18h às 22h)

Flórida Bar/Avenida Monsenhor Tabosa: Bloco Sou Brega Mais Quem Não É? (das 18h às 22h)

Farias Brito: Bloco Balaku Baku Folia (das 19h às 22h)

Pici: Bloco Kuekão de Kouro (das 19h30 às 21h30)

Siqueira: Bloco Nazaré Kids (das 15h às 18h)

Jardim Iracema: Bloco Paraguai Folia (das 18h às 22h)

Siqueira: Bloco Tesouro Folia 2020 (das 18h às 22h)

Antônio Bezerra: Bloco Me Chama Que Eu Vou (das 18h à 0h)

Praia de Iracema (Boate Level): Bloco Pancadão (19h)

Sábado (1º/2)

Aterrinho da Praia de Iracema: Afoxé Omõrisá Odé; desfile dos blocos Camaleões do Vila, Baqueta, Bonde Batuque e Unidos da Cachorra; e show de Preto & Café (21h).

Praça do Ferreira: Mel Mattos (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

Mercado dos Pinhões: DJ Adrian Brasil (18h), Casa Maré (19h) e Renato Black e Banda (20h30).

Benfica: Lidia Maria e o Bloco do Prazer (18h) e Os Alfazemas (20h)

Praça Cristo Redentor (Teatro São José): Bloco Sambamor (18h), Waneza Menezes e Maria Escandalosa (20h30) e Atila Lopes e Banda Severina Brown (21h30).

Mocinha: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (das 18h às 22h)

Largo dos Tremembés (Estoril): Lorena Lyse (18h) e Bloco das Travestidas (20h).

Mercado da Aerolândia: Projeto Nosso Samba (Canto da Razão) (18h) e Johnny Lima (20h)

Siqueira: Bloco Nazaré Kids (das 15h às 18h)

Jardim Iracema: Bloco Paraguai Folia (das 18h às 22h)

Siqueira: Bloco Tesouro Folia 2020 (das 18h às 22h)

Antônio Bezerra: Bloco Me Chama Que Eu Vou (das 18h à 0h)

Cristo Redentor: Bloco Ki – Frescura (das 14h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Caciques do Urubu (das 15h às 20h)

Praça da Gentilândia: Bloco Cola Velcro (17h)

Bairro Ellery: Bloco Os Filhos de Fafá (das 17h às 20h)

Jardim América: Bloco Carnavalesco Galo do Jardim América (das 17h às 23h30)

Jóquei: Bloco Pici Folia (17h)

Benfica: Bloco Cachorra Magra (das 18h às 23h)

Monte Castelo: Bloco Monte Folia (das 18h às 22h)

Demócrito Rocha: Bloco Canal Folia (das 18h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Vá Tomar no Carlito Pamplona (das 19h às 23h)

Praia de Iracema: Bloco Cheiro (das 20h às 22h)

Pirambu: Bloquinho Zumbeiras Kids (das 16h às 20h)

Barra do Ceará (Praça Albertus): Bloco Vem No Trenzinho (das 16h às 18h)

Moura Brasil: Bloco Unidos do Morro (das 19h às 22h)

Praia de Iracema (estacionamento da Arena Level): Meu Bloco é Neon #Fundo do Mar (16h)

Mucuripe (Terminal Marítimo de Passageiros): Meu Bloquinho

Papicu: Bailinho de Carnaval RioMar (16h)

Domingo (2/2)

Benfica: Banda do Pirulito (9h), Duas Doses de Músicas & Os Tira Gosto (11h) e Hospício Cultural (12h)

Largo dos Tremembés (Estoril): Bloco Girassol (16h), Calé Alencar (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30).

Mercado da Aerolândia: Alê Eloi (18h) e Renato Black (20h)

Praça Figueira de Melo (Infantil): Tia Samila e sua Turma (das 9h às 12h)

Horto Florestal Municipal Falconete Fialho (Infantil): Trio Aquarela (das 9h às 12h)

Polo dos Queijos: Grupo Sambadelas (11h), DJ Fish (13h) e Anderson Monteiro (14h)

Pirambu: Bloquinho Zumbeiras Kids (das 16h às 20h)

Barra do Ceará (Praça Albertus): Bloco Vem No Trenzinho (das 16h às 18h)

Moura Brasil: Bloco Unidos do Morro (das 19h às 22h)

Messejana (Casa José de Alencar): Bloco Sivozinha Folia (das 9h às 12h)

Siqueira: Bloco Folia De Paz (das 16h às 20h)

Cidade 2000 (Praça Central): Bloco Relaxa Bebê (das 16h às 22h)

Praia de Iracema (Largo do Mincharia): Bloco Baixaria - Baixinhos do Mincharia (17h)

Carlito Pamplona: Bloco Murifolia (17)

Praia de Iracema: Bloco Pré Na Ladeira (das 17h às 21h)

Carlito Pamplona: Bloco Dragões do Ritmo (das 15h às 20h)