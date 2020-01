Chuva entre a madrugada e manhã desta sexta-feira em Fortaleza deixa ruas e avenidas alagadas

A chuva em Fortaleza, durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (31), deixou ruas e avenidas alagadas por toda a Capital.

Filas de carros se formaram durante a manhã na descida do viaduto da Avenida Alberto Craveiro, no Bairro Castelão. Na BR-116, o tráfego de veículos ficou intenso e com congestionamentos. Motoristas precisaram dirigir com cuidado, já que a pista ficou com acúmulo de água.

Na Avenida Raul Barbosa, próximo ao viaduto da Avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), os motoristas precisaram dirigir com atenção. Os alagamentos no trecho trouxe prejuízos para um motorista. Enquanto ele passava pela via, por volta de 1h da madrugada, o veículo apresentou problemas mecânicos, após passar pelo alagamento que se formou. O trânsito ficou mais lento que o habitual nas Avenidas Bezerra de Menezes, Frei Cirilo, Presidente Costa e Silva, Leste-Oeste e Washington Soares.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para Fortaleza nesta sexta-feira é de chuva principalmente pela manhã. De acordo com o órgão, a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no leste do Nordeste podem colaborar para precipitações, não só em Fortaleza, como também em todo o Estado. Com maior intensidade na Ibiapaba, Litoral Norte e do Pecém. Há chances, mas com menor abrangência, nas demais macrorregiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que a máxima em Fortaleza será de 31ºC e a mínima de 25ºC. A umidade mínima de 65% e máxima de 95%. A intensidade dos ventos é de fraco para moderado.