Parte do teto do Aeroporto de Fortaleza é arrancado com forte ventania deste domingo

Parte do teto do Aeroporto de Fortaleza foi arrancado durante a forte chuva com rajadas de vento que atingiu Fortaleza e a Região Metropolitana na manhã deste domingo (26).

Pessoas que estavam no aeroporto e arredores registraram imagens mostrando parte da estrutura superior do terminal sendo levantada pelos ventos.

Em nota, a Fraport, responsável pela administração do aeroporto, confirmou que o dano foi causado pelas fortes rajadas, o que levou algumas telhas a se soltarem da estrutura do terminal. "A equipe de Manutenção está tomando todas as ações necessárias para garantir a segurança", informou.

A Fraport, contudo, não informou se alguém ficou ferido ou se algum voo foi afetado com a chuva e os ventos.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as rajadas alcançaram uma velocidade de 47 km/h, o que causou transtornos como árvores caídas e queda de energia em alguns bairros da capital cearense.

Ainda dgundo a Funceme, o aumento repentino da velocidade dos ventos, considerado como rajadas, vem junto a um sistema meteorológico denominado linhas de instabilidade. O processo traz chuvas mais fortes, pontuais e se forma próximo à costa, sobre o oceano.