Post Malone tem mansão protegida para fim do mundo avaliada em R$ 12 milhões

Ao que tudo indica, Post Malone, 24, está salvo caso o mundo acabe a qualquer momento ou a Terra seja atingida por um meteoro ou coisa do tipo. Tudo isso porque o rapper mora em uma mansão avaliada em US$ 3 milhões (equivalente a R$ 12 milhões) que tem um enorme bunker em seu piso subterrâneo.

Segundo o TMZ, o rapper mora nesta mansão no estado de Utah (Estados Unidos) e fica localizada entre montanhas e florestas, tendo uma bela vista para a cidade, com um amplo deck na piscina que dá de cara para essas beldades. Ele diz que o bunker no subsolo é para "sobreviver ao fim do mundo".

A estrutura da mansão de Post Malone conta ainda com uma quadra, uma adega, uma academia, seis banheiros e uma jacuzzi. Além disso, o tabloide afirma que o cantor tem planos de construir um estúdio de música em sua residência.

No início de setembro, o rapper lançou seu novo álbum "Hollywood's Bleeding", com 17 músicas inéditas e parcerias com Ozzy Osbourne, Travis Scott e Halsey.