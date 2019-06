Peça teatral pauta consciência ecológica e sustentabilidade

Nesta sexta (7), no Cuca Mondubim, e nos próximos dias 10 e 11 de junho, no Teatro RioMar Fortaleza (Shopping RioMar), o espetáculo teatral "Presente de Cecília" segue em cartaz em Fortaleza. A peça pauta consciência ecológica e foi elaborada pelo Projeto Ecocidadão, desenvolvido pela House Cultura & Cidadania e Marquise Ambiental. As sessões são gratuitas.

A temporada começou no mês passado. Em cena, os atores apresentam a história de Marquinhos, uma criança que vem do futuro para esclarecer à pequena Cecília como cuidar do planeta hoje e evitar (ainda mais) prejuízos para as gerações vindouras.

Uma série de recados envolve o enredo, pautando a gestão de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, dentre outras atitudes de responsabilidade sócio ambiental. O texto passa, para as crianças, que o "ecocidadão" é alguém consciente de direitos, responsabilidades e benefícios das mudanças de atitudes em prol do meio ambiente.

Além dos atores Evan Teixeira e Sara Síntique no elenco, "Presente de Cecília" integra um intérprete de libras na encenação (Nilton Camara). A inclusão contempla a ideia de acessibilidade e participação ativa de todos. A direção do espetáculo é assinada pela atriz Maria Vitória, a trilha sonora por Gustavo Portela, com texto de Rafael Martins.

Serviço

Presente de Cecília

Temporada do espetáculo teatral. Nesta sexta (7), às 14h, no Cuca Mondubim (Rua Marlúcia, s/n, Mondubim). Segunda (10) e terça (11), às 9h, no Teatro RioMar Fortaleza (Avenida Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu - Shopping RioMar). Acesso gratuito.