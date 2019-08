Paulo Betti fala pela primeira vez sobre a morte do neto: “Foi um momento muito difícil”

O ator Paulo Betti comentou pela primeira vez sobre a morte do neto, ocorrida no último mês de junho, em entrevista ao jornal O Globo na última terça-feira (20). Com apenas um ano e sete meses, o pequeno Antônio lutava contra uma leucemia mieloide. A avó, Eliane Giardini, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

"São fatos que acontecem, passamos por isso nos últimos dez meses, nossa família viveu a tentativa de recuperação deo Antônio e depois a perda do Antônio. Foi um momento muito difícil, mas faz parte da vida. Tratamos com muito carinho todo o processo", afirmou o ator.

Na época, a mãe do menino, Mariana Betti, confirmou a notícia pelas redes sociais mas os avós, Paulo Betti e Eliane Giardini, que foram casados por 25 anos, não se pronunciaram. Os atores vivem um casal na novela "Órfãos da Terra" e se afastaram das gravações por alguns dias.

"Obrigada, meu filho Antônio", escreveu Mariana na legenda de uma foto que recordava o dia do nascimento do filho. Artistas e amigos da família demonstraram apoio por meio dos comentários.