Pabllo Vittar pede união ao pop brasileiro após briga de Ludmilla e Anitta

Pabllo Vittar, 24, criticou as comparações feitas entre as cantoras Ludmilla (24) e Anitta (26) que teriam tido um desentendimento há algumas semanas. "Não sou team uma nem team outra, sou team música pop", afirmou a artista em coletiva de lançamento de seu novo álbum, na quarta-feira (30). "Eu acho tão feio quando a mídia quer colocar uma mulher contra a outra. Nos tempos de hoje ainda, sério? Vocês querem ficar fazendo team uma, team outra? Sou do team música, quero que as pessoas façam seu trabalho, que as pessoas sejam respeitadas como elas são. Sou team pop Brasil."

A suposta briga entre as duas cantoras ganhou gás na noite da última terça-feira (29), durante o Prêmio Multishow, quando fãs de Anitta vaiaram Ludmilla, no momento em que ela foi receber o prêmio de Canção Chiclete por "Onda Diferente". Na ocasião, Lud, que também ganhou o prêmio de Cantora do Ano, chegou a agradecer as vaias.



Foi justamente a música "Onda Diferente" que provocou o desentendimento das duas, já que a música, que teria sido composta apenas por Ludmilla, acabou sendo registrada também com o nome de Anitta. Lud chegou a dizer em redes sociais também que a gravadora só teria se interessado pela música após Anitta topar gravá-la.



Questionado sobre esse racha na música, Pabllo, que também já teve um desentendimento com Anitta no passado, afirmou que a música pop brasileira tem que se unir. "A gente tem que ver o pop Brasil como uma unidade, não uma segregação. Quanto mais a gente juntar, melhor pra todo mundo."

"A gente faz parte de um movimento, que é o 'pop br', que não tem nem dez anos. Há uma década, a gente não via artistas pop como a Ludmilla, que fez uma apresentação incrível, como a Anitta, que fez uma performance incrível", afirmou Pabllo se referindo aos shows que as duas fizeram no Prêmio Multishow.