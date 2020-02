Oftalmologista alerta sobre os riscos da maquiagem com glitter durante o Carnaval

Especialista chama atenção para o uso do glitter na produção dos looks para os dias mominos. Segundo a oftalmologista Dra. Excelsa Costa Lima, seja a maquiagem complementada com as tradicionais películas de plástico ou com o bioglitter, confeccionado a partir de componentes naturais, o fato é que ao entrar em contato com os olhos, as duas verões podem colocar em risco para a saúde ocular dos brincantes.

A diferença de uma para a outra é que o glitter tradicional demora muito tempo para se decompor, desequilibrando a biodiversidade e prejudicando o funcionamento do meio ambiente. Por outro lado, o bioglitter pode conter gelatina de alga, pó de rocha, celulose, sal, e corantes naturais, elementos que não comprometem o planeta.

"Portanto, apesar destas substâncias não apresentarem a mesma toxidade das partículas de plástico do glitter comum, nem é preciso dizer que, se o produto cair nos olhos, poderá provocar os mesmos sintomas causados pelo produto tradicional, a exemplo de vermelhidão, alergia, conjuntivites ou inflamação pálpebral e até lesões na córnea", afirma a oftalmologista.

Os cuidados na aplicação e na retirada do glitter devem ser redobrados, especialmente nas regiões ao retor dos olhos Foto: Helene Santos

Esse tipo de situação é bastante provável de acontecer quando o folião abusa na quantidade das partículas espalhadas pela cabeça, rosto e corpo. De acordo com especialista, as mini partículas, que valorizam o visual e, aparentemente, são inofencivas, podem sim estragar a festa dos carnavalescos.

Precauções

Por isso, para quem não abre mão do glamour que o glitter proporciona, a médica alerta que "é preciso ter muito cuidado na hora de aplicar o produto". Outra dica importante, para evitar que as películas afetem o globo ocular, é não levar as mãos aos olhos.

Mas, se por alguma eventualidade o glitter cair nos olhos, a recomendação da médica é lavá-los abundantemente com água potável, retirar o excesso externo com lencinhos demaquilantes, aplicar colírios lubrificantes e não esfregar a região. "Caso persista o incômodo e a irritação, o oftalmologista deve ser procurado imediatamente", aconselha Excelsa Costa Lima.