No Encontro com Fátima, Duda Riedel fala sobre a descoberta do doador de medula

Em tratamento contra a leucemia desde maio de 2019, a atriz cearense Duda Riedel marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes nesta terça-feira (5) para contar sobre o 'Chá de Revelação' do doador de medula.

A jornalista compartilhou no Instagram o momento em que descobriu quem seria o doador para a realização do transplante. O vídeo viralizou na internet e já soma quase 900 mil visualizações.

Em entrevista ao programa, Duda falou sobre a importância da doação, seja de sangue ou de órgãos. "É uma sensação incrível saber que uma pessoa pode se doar por você. A gente precisa se doar um pouco, precisa acreditar que pode salvar vidas".