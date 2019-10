Em tratamento do câncer, Duda Riedel organiza chá revelação para descobrir doador de medula

View this post on Instagram

E se você pudesse salvar a vida de alguém, você salvaria? Você diria sim pra alguém que você nunca viu? Que você ao menos conhece? Disseram sim pra mim. Alguém que nunca me viu, não me conhece e se quer sabe o que tenho enfrentado me disse sim. Alguém de outra parte do mundo resolveu me fazer sonhar novamente. Somos 100% (sim, 10 em 10) compatíveis e ele não deve nem imaginar, mas se tornou minha pessoa preferida do mundo. Eu já o amo como se fosse parte de mim. Ele me deu a luz. Me deu a oportunidade de renascer. Essa pessoa não me salvou apenas, ela salvou toda minha família. Ela deu a oportunidade dos meus pais me verem crescer, de conhecer os futuros filhos das minhas irmãs, de tomar mais um chá com minha avó, de abraçar meus amigos, de garantir novas conquistas, de voar mais alto, de viver. A sensação? É indescritível. A chance de uma compatibilidade tão alta? 1 em cem mil. Eu nunca deixei de ter fé e meu anjo apareceu. Obrigada meu gêmeo de medula, um dia vou te abraçar tão forte que não vou mais te largar. Nos encontraremos daqui um tempo. Vou te procurar, olhar no seu olho e dizer: muito obrigada. Doem sangue, doem órgãos, doem medula, doem vida! Se doem!!! Isso muda a vida. Obrigada redome por existir, obrigada Hemoce por terem buscado esse doador no mundo inteiro, obrigada meu Deus, obrigada minha Santinha Dulce 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #redome #doemedula #tutemforçamenina ♥️