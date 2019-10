Nasce primeira filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti

Tatá Werneck mostrou o nascimento da primeira filha por meio de publicação no Instagram na manhã desta quarta-feira (23). Fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti, a criança ainda não teve o nome divulgado. Além disso, nos comentários da rede social, a atriz recebeu as felicitações de amigos, familiares e fãs sobre o acontecimento.

"Minha neném nasceu. Tava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escalava sem estar grávida. P.S: normalmente as pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu ouvi a frase “a senhora gostaria de pentear o cabelo?”, escreveu Tatá de forma bem humorada na legenda.

Em comunicado, a assessoria do casal confirmou o horário do nascimento. "Tatá Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos", afirmam.